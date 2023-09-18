سطات…سنتان حبسا لسارق إعانات ضحايا زلزال الحوز

هبة بريس _ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن المحكمة الابتدائية بسطات، قضت اليوم الاثنين بحبس شخص سنتين على خلفية تورطه في محاولة الاستيلاء على كمية من المواد الاستهلاكية المقدمة في إطار الدعم التضامني لضحايا زلزال اقليم الحوز.

هذا وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، قد أحالت المعني وهو سائق مركبة نفعية على أنظار النيابة العامة، للاشتباه فيه بعرَض مواد استهلاكية بثمن تفضيلي على سائق سيارة أجرة، وهو ما جعل الأخير يشك في مصدر وطبيعة السلع المعروضة للبيع ليقوم بوضع شكاية في الموضوع، حيث جرى وضعه تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وحسب معلومات، فإن الأبحاث والتحريات التي أنجزتها مصالح الأمن مكنت من حجز السلع التي كانت مسلمة له من إحدى الجمعيات المدنية بالرباط على أساس نقلها على متن مركبته النفعية بمقابل مادي، نحو المناطق التي ضربها الزلزال.

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