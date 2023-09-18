إيداع طبيب وممرضة السجن بتهمة الخيانة الزوجية

2023-09-18 / 17:56
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بأمر من النيابة العامة بالجديدة، تم إيداع طبيب رفقة ممرضة السجن المحلي في انتظار محاكمتهما بتهمة الخيانة الزوجية.

المتهم الاول طبيب متزوج وأب لطفلين. ضبِط رفقة خليلته الممرضة. والتي تعمل معه بإحدى المصحات الخاصة وسط الجديدة. حيث تم إيقاف المتهمين من قبل فرقة الاخلاق العامة بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. إثر شكاية تقدمت بها زوجة الطبيب. التي تعمل أيضا طبيبة بنفس المدينة في مواجهتهما. لدى النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية.التي أمرت عناصر الضابطة القضائية بفتح تحقيق معمق مع جميع الأطراف.

هذا وتم الاستماع إلى زوجة الطبيب المشتكية في محضر قانوني. أكدت من خلاله أن حياتها الزوجية مع الطبيب المشتكى به كانت عادية. دون مشاكل تذكر. رغم أنه كانت تطفو بعض المشاكل بين الفينة والأخرى، لكنهما كانا يتغلبان عليها. ويتابعان حياتهما بشكل عادي. وهي العلاقة التي أثمرت طفلين كانا يعيشان بشكل طبيعي. مضيفة أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت بعض المشاكل تطفو على السطح، لتبدأ الشكوك تراودها حول خيانته لها، بعد أن بلغ إلى مسامعها وجود علاقة غير شرعية مع المتهمة الثانية التي تعمل معه بالمصحة الخاصة.

وأضافت المشتكية أنها قررت السفر إلى منزل عائلتها بالبيضاء، بعد استفادتها من عطلة سنوية، وأثناء سفرها توصلت بمعلومات تفيد أن خليلة زوجها الممرضة توجد بمنزلها. الأمر الذي دفعها إلى العودة مسرعة رفقة شقيقها، والتوجه إلى بيت الزوجية. ليجدوا الممرضة داخل المنزل، الأمر الذي دفعهما إلى توثيق وجودها بصور، قبل أن يحل الزوج المتهم بمنزله، إذ أنكر علاقته بالممرضة جملة وتفصيلا.بعد مواجهته بالمنسوب إليه. مؤكدا أن العلاقة التي تربطه بها هي علاقة شغل فقط .

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‫3 تعليقات

  1. وجود الممرضة في بيت الطبيب لا يثبت ولاينفي اي شيء .واعتقد ان المحكمة قد ترفض شكاية الزوجة وانا لا افهم في القانون لكن من الناحية الدينية الشرع يشترط أربعة شهود شاهدو وقوع المتهمين في جريمة زنا كاملة حيث يتم ضبطها متلبسين اثناء مزاولة العمل الجنسي مع اثبات دخول المرود في المكحلة . واما باعتراف المتهم . وإلا فالعقوبة تعود على على من قام بالشكاية بحد القذف

  2. لاباس دروس اضافبة ودعم ومراجعة لما فات ومضى كان عليه بالتعددلينتقل الى الاعلى بدون خشونة وازعاج الجيران وهكدا الايام ياسلام عاى الحب والحنان والامن والامان فهدا اكبر عنوان لدكرى ايام زمان شريط هندي مغربي بالالوان الطبيعية والاصطناعية مع العلم اشرح وافهم يامعلم.

  3. ما تخافوش، مع وهبي غادين توليوا ديروا الرديلة بلا مشاكل تحت عنوان العلاقة الرضائية. ههههههههه.

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