هزة ارضية
الصورة تعبيرية

هزة أرضية تضرب جنوب العاصمة الجزائر

2023-09-18 / 17:06
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هبة بريس - وكالات

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر اليوم الاثنين، عن تسجيل هزة أرضية جنوبي الجزائر العاصمة.

وسجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء اليوم عند الساعة 12:55، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر، بولاية المسيلة.

وأوضح المركز أنه تم تحديد مركز الهزة بـ4 كيلومترات شمال شرق مغرى، بولاية المسيلة.

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‫2 تعليقات

  1. 3,1 على سلم ريختر لو كان الامر بيد لمراركة ابناء مهلكة العاهرات و المخذرات لكان الزلزال بدرجة 10على نفس المقياس .لكن هيهات موتوا بغيضكم ربي سلط عليكم اللذل و اللدياثة و المسكنة و الكذب و النفاق إلى يوم الدين

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