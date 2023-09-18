المحكمة تصدم شرين عبد الوهاب

2023-09-18 / 16:42
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هبة بريس - القسم الفني

قضت محكمة الاستئناف بالقاهرة بقبول استئناف الفنانة شيرين سيد محمد عبد الوهاب الشهيرة بـ “شيرين عبد الوهاب” فى تعديل الحكم المستأنف، والزامها بدفع ثلاثة ملايين جنيها عن نفسها لصالح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بدلا من 5 ملايين جنيه، لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة فى القضية الشهيرة إعلاميًا بـ “قضية شيرين وروتانا”.

كما أيدت المحكمة ما سبق من أحكام منها الزام شيرين عبد الوهاب بدفع 5 ملايين أخرى بصفتها الممثل القانونى لشركة (لامير للإنتاج الفني) قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد المبرم بين لامير المملوكة لشيرين عبد الوهاب و روتانا.

ورفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية للمرة الثانية طلب محامى شيرين عبد الوهاب إدخال شركة ذى بيسمنت ريكوردز المملوكة للموزع حسن الشافعى والمنتج محمد الشاعر طرفا فى القضية.

وسبق أن نفى الممثل القانونى لشركة “ذى بيسمنت ريكوردز” المملوكة للموزع حسن الشافعي ومحمد الشاعر فى بيانا صحفيا ما تردد بالمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي بتغريم الشركة – على غير الواقع – 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحكم قضائي على خلفية ازمة الفنانة شيرين عبد الوهاب و روتانا .

واكد الممثل القانوني لشركة الشافعي والشاعر : “ان شركة ذي بيسمنت ريكوردز– بموجب هذا البيان الإعلامي – توضح موقفها القانوني من القضية رداً على الاشاعات التي طالتها بدون حق، وتأكد على أنها سوف تأخذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه أي شخص قد يروج لإشاعات أو أخبار قد تمس بسمعة شركة ذي بيسمنت ريكوردز”.

واختتم البيان قائلا:”تحتفظ الشركة بكامل حقوقها القانونية نحو الفنانة/ شيرين عبد الوهاب جراء ما يتم ترويجه من إشاعات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة”.

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