استقبال حاشد لرونالدو في إيران.. وهديته “سجادة” تحمل إسمه

2023-09-18 / 16:09
0
هبة بريس - وكالات

حظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه الثلاثاء مباراة ضد بيرسيبوليس الإيراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولن يكن بمقدور جماهير بيرسيبوليس مشاهدة رونالدو (38 عاماً) في أرضية ملعب أزادي في طهران الذي يتسع لمئة ألف متفرج نظراً لمنع الجمهور من حضور مباراة واحدة في المسابقات الآسيوية.

وصل لاعبو النصر إلى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من “وحدة النخبة” المتخصّصة في الزيارات الرئاسية، بحسب ما أشار موقع “فارزيش 3” الإيراني الرياضي، فيما يُعدّ حضور رونالدو إلى إيران الأول في تاريخه.

وعُلّقت لافتات عملاقة على جسور المدينة تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كُتب عليها “أهلاً وسهلاً”، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق.

واستلم رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، سجادة إيرانية فاخرة تحمل اسمه مقدمة من رئيس نادي بيرسبوليس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حملة جزائرية خبيثة تدعو لسحب تنظيم “كان 2023” من الكوت ديفوار

حملة جزائرية خبيثة تدعو لسحب تنظيم “كان 2023” من…

2023-09-18 / 11:17
Photo of البطولة الاحترافية ..فريق المغرب الرياضي الفاسي يتعادل مع ضيفه الرجاء الرياضي

البطولة الاحترافية ..فريق المغرب الرياضي الفاسي يتعادل مع ضيفه…

2023-09-17 / 22:33
Photo of دوري أبطال افريقيا ..الوداد يعود بتعادل ثمين من غينيا أمام حافيا كوناكري

دوري أبطال افريقيا ..الوداد يعود بتعادل ثمين من غينيا…

2023-09-17 / 20:12
Photo of أولمبيك مارسيليا يتضامن مع ضحايا زلزال الحوز

أولمبيك مارسيليا يتضامن مع ضحايا زلزال الحوز

2023-09-17 / 18:30
Photo of أمير ريشاردسون يسجل أولى أهدافه مع ريمس في الدوري الفرنسي

أمير ريشاردسون يسجل أولى أهدافه مع ريمس في الدوري…

2023-09-17 / 14:34
Photo of كأس العالم 2030.. لجنة الترشح الإسبانية المغربية البرتغالية تنعقد للمرة الأولى

كأس العالم 2030.. لجنة الترشح الإسبانية المغربية البرتغالية تنعقد…

2023-09-17 / 12:37
Photo of عثمان الكومري بطلا لسباق ماراطون “سيدني”

عثمان الكومري بطلا لسباق ماراطون “سيدني”

2023-09-17 / 10:27
Photo of حيكم زياش يتألق في أولى مبارياته مع غلطة سراي التركي

حيكم زياش يتألق في أولى مبارياته مع غلطة سراي…

2023-09-16 / 22:01
Photo of كرة القدم داخل القاعة… المغرب يتعادل مع الأرجنتين

كرة القدم داخل القاعة… المغرب يتعادل مع الأرجنتين

2023-09-16 / 21:06
Photo of الكونفيدرالية الإفريقية .. نهضة بركان يتعادل مع بندل النيجيري

الكونفيدرالية الإفريقية .. نهضة بركان يتعادل مع بندل النيجيري

2023-09-16 / 19:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق