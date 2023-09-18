تارودانت.. زيارات ميدانية لتحديد الساكنة المتضررة من الزلزال

2023-09-18 / 15:51
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هبة بريس

تبعا لاجتماعات عقدتها اللجنة الوطنية الممثلة لجميع القطاعات المعنية مع مسؤولي العمالات والأقاليم المعنية بالزلزال، قامت لجان محلية بإقليم تارودانت بزيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة لتحديد وحصر السكان المتضررين، والمساكن التي انهارت بشكل تام أو جزئي، وذلك حرصا على وصول المساعدات للمستحقين.

هذا ويشار الى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، باشرت السلطات العمومية تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين، والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، معبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين.

ووفق مصدر مطلع، فثد عقدت لجنة وطنية تمثل جميع القطاعات المعنية اجتماعاتها بالرباط، قبل عقد اجتماعات أخرى مع مسؤولي العمالات والأقاليم المعنية بالزلزال.

ووفق ذات المصدر ، فقد تم تشكيل لجان محلية، بدأت من يومه الإثنين، بزيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة، لتحديد وحصر السكان المتضررين، والمساكن التي انهارت بشكل تام أو جزئي، من أجل منح المساعدات المالية المباشرة للأسر والمواطنين المتضررين في أقرب الآجال.

وأكد المصدر ذاته على أن اللجان المحلية هي التي ستنتقل إلى جميع المناطق التي تضررت بدون استثناء من أجل المعاينة، وذلك حرصا على وصول المساعدات للمستحقين الذين تتوفر فيهم معايير الاستفادة.

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‫11 تعليقات

  1. ارجو ان تشمل الزيارات جميع المناطق المتضررة .واخص بالذكر دوار اجغجا جماعة ايت اكاس اقليم تارودانت ،لان هناك ساكنة لاتزال تبيت بالعراء منذ ان ضرب الزلزال.فوفق الله الجميع لما فيه خير.

  2. نتمنى من هذه اللجنة المتخصصة في تحديد واحصاء السكان المتضررين من الزلازل والمساكن التي انهارت بشكل كبير من هذه الكارثة ان تكون هناك المصداقية في الاحصاء والفاهم يفهم..

  3. نتمنى من هذه اللجنة أن تزور جميع المناطق المنكوبة وتعم الفائدة على جميع المتضررين من هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة التي دمرت المنازل بأكملها وخلفت تشرد عشرات الآلاف من الأسر.

  4. أولا قبل كل شيء يجب على وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك أن تصلح الطرقات والمسالك الطرقية وبعد ذالك يقومون ببناء وإعادة بناء المنازل حتى نفك العزلة على المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال..

  5. الحمدلله على كل شيء والحمدلله على شعبنا وملكنا على هذا التلاحم الوطني المغربي من طنجة إلى الكويرة كلنا يد واحدة: ان ينصركم الله فلا غالب..

  6. نتمنى أن نخرج من هذه المنحة بكل المقاييس الإيجابية مع رئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل لجنة في إعادة هيكلة البناء في هذه المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال.

  7. أولا يجب إزالة الحجر من الطرقات التي تعرقل السير والتي تتساقط غالب الأحيان على الطريق مما تسبب خطر على المواطنين هذآ هو الأهم قبل الشروع في البناء ..

  8. يجب على هذه اللجنة المكلفة باحصاء المنازل المتضررة جراء هذا الزلازل أن تكون في الشفافية والمصداقية مع المراقبة المستمرة.

  9. هناك من يستغل الفرصة من أجل الحصول على تعويضات وإن كانت منازلهم من قبل متضررة والزلزال ما عادا سبب ..

  10. نتمنى من هذه اللجنة المتخصصة في احصاء سكان المتضررين من هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة أن تكون مصداقية في احصائها..

  11. التوفيق لهذه اللجنة المتخصصة في احصاء مناطق الحوز والمتضررة في الزلزال نتمنى أن تكون حازمة في حق الضحايا المتضررين..

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