تارودانت.. زيارات ميدانية لتحديد الساكنة المتضررة من الزلزال

2023-09-18 / 15:51
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هبة بريس

تبعا لاجتماعات عقدتها اللجنة الوطنية الممثلة لجميع القطاعات المعنية مع مسؤولي العمالات والأقاليم المعنية بالزلزال، قامت لجان محلية بإقليم تارودانت بزيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة لتحديد وحصر السكان المتضررين، والمساكن التي انهارت بشكل تام أو جزئي، وذلك حرصا على وصول المساعدات للمستحقين.

هذا ويشار الى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، باشرت السلطات العمومية تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين، والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، معبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين.

ووفق مصدر مطلع، فثد عقدت لجنة وطنية تمثل جميع القطاعات المعنية اجتماعاتها بالرباط، قبل عقد اجتماعات أخرى مع مسؤولي العمالات والأقاليم المعنية بالزلزال.

ووفق ذات المصدر ، فقد تم تشكيل لجان محلية، بدأت من يومه الإثنين، بزيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة، لتحديد وحصر السكان المتضررين، والمساكن التي انهارت بشكل تام أو جزئي، من أجل منح المساعدات المالية المباشرة للأسر والمواطنين المتضررين في أقرب الآجال.

وأكد المصدر ذاته على أن اللجان المحلية هي التي ستنتقل إلى جميع المناطق التي تضررت بدون استثناء من أجل المعاينة، وذلك حرصا على وصول المساعدات للمستحقين الذين تتوفر فيهم معايير الاستفادة.

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تعليق واحد

  1. ارجو ان تشمل الزيارات جميع المناطق المتضررة .واخص بالذكر دوار اجغجا جماعة ايت اكاس اقليم تارودانت ،لان هناك ساكنة لاتزال تبيت بالعراء منذ ان ضرب الزلزال.فوفق الله الجميع لما فيه خير.

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