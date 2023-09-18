شاب يهدد بإحراق نفسه داخل وكالة للقروض بطنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
هدد شاب في عقده الثالث صباح اليوم الإثنين، على بإضرام النار في جسده، داخل وكالة للقروض على مستوى شارع يوسف بن تاشفين بطنجة.
الواقعة استنفرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي هرعت الى عين المكان، حيث تبين أن المعني بالأمر احتج على مسؤولي الوكالة بسبب الزيادة في أقساط القرض، قبل أن يدخل في نوبة هستيرية حاول على إثرها إضرام النار في جسده بواسطة مادة مشتعلة.
وقد تم فتح تحقيق في الواقعة للكشف عن ظروفها وملابساتها في وقت تم فيه نقل المعني بالامر الى مستشفى محمد الخامس حيث يخضع للمراقبة الطبية .
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8 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ضغوط العمل..
القروض الصغرى التضامنية نسبة الفائدة اكثر من البنوك الاخرى .
البنوك وجه واحد لعملة واحدة..
يجب الابتعاد عن هاته المهنة التي فيها ضغوط كبيرة ..
يجب احترام المسؤولين في أي عمل كيفما كان ..
في هذا الزمان القوي يأكل الضعيف والحقوق مهضومة..
لا ينصح بفعل هذا العمل الدنيئ الذي يعاقب عليه القانون..
اللهم فرج عنه يارب العالمين..