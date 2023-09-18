تارودانت.. منازل على حافة الانهيار بجماعة المنيزلة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعاني مجموعة من المواطنين بجماعة المنيزلة اقليم تارودانت ،من تصدعات جدران منازلهم ،وبروز تشققات كدلك على اثر الهزة الأرضية التى عرفها الاقليم ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023.

وقد وجه مجموعة من المواطنين والمواطنين نداء إستغاثة الى كافة الفاعلين والسلطات المختصة من اجل مد يد العون لهم .وفي هدا الإطار تحرك مجموعة من الفاعلين الجمعويين يوم أمس الأحد للوقوف على الوضعية وحاجيات المتضررين ،بحيث ثم على الفور تزويدهم بمساعدات غدائية ،كما انه سيتم تزويدهم ببعض الأفرشة والألبسة.

كما ناشد المواطنين الجهات المسؤولة بالإقليم بمد يد العون لهم ، والوقوف بجانبهم, خصوصا أن كل المنازل المتضررة غادرها قاطنيها خوفا من سقوطها في أي لحظة .

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