زلزال الحوز: استئناف الدراسة بجماعة أمزميز
استأنف التلاميذ دراستهم اليوم الاثنين، في ظروف جيدة، بجماعة أمزميز (إقليم الحوز)، على غرار باقي المناطق المتضررة بفعل الزلزال الذي عرفته عدة أقاليم بالمملكة.
فبعزيمة قوية على بدء الموسم الدراسي بتفاؤل وتصميم للتغلب على آثار هذه الكارثة الطبيعية، توجه التلاميذ منذ الساعات الأولى إلى الخيام التي نصبتها القوات المسلحة الملكية بالقرب من الثانوية الإعدادية الفارابي بأمزميز، في انتظار إحداث وحدات المدارس المتنقلة.
وبغية تمكين التلاميذ من مواصلة دراستهم في أفضل الظروف، تم بإقليم الحوز نصب 150 خيمة مجهزة بجميع المعدات التعليمية والتكوينية اللازمة بالإضافة إلى ألواح شمسية.
وأكد مدير الثانوية الإعدادية الفارابي بأمزميز، حسن كونين، أن الطاقم التربوي والإداري معبأ لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف وتأمين استئناف الدراسة على نحو جيد.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: “بالطبع هناك عدة عوائق مرتبطة بالزلزال، ولكننا عازمون بقوة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، على التغلب على كافة التحديات، والعودة إلى مسار الحياة الطبيعية واستعادة ثقة التلاميذ وأولياء أمورهم”.
وبعد ترديد النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا الزلزال، عاد التلاميذ إلى أقسامهم في أجواء من الحماس والأمل بأن يتكلل العام الدراسي الجديد بالنجاح.
وعبر العديد من التلاميذ في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادتهم بالعودة إلى الدراسة، والإلتقاء بأصدقائهم وأساتذتهم القدامى والجدد.
كما أعربوا عن بالغ امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الكبيرة التي يحيطهم بها، معربين عن سرورهم بالجهود والوسائل اللوجستية التي تم توفيرها لتمكينهم من مواصلة دراستهم في أفضل الظروف.
وتعمل وزارة التربية الوطنية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية الدراسة على إثر هذا الزلزال، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار تعبئة الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الفاجعة، بهدف استئناف الخدمات العامة المرتبطة بتعليم التلاميذ في أسرع وقت ممكن.
10 تعليقات
قبل الإستئناف في الدراسة يجب أولا مواكبة النفسية والاضطرابات العصبية لهؤلاء التلاميذ الذين عانوا من هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة التي ضربت مناطق الحوز فمتابعة حالتهم النفسية مهمة جدا من أجل الاستمرار في الدراسة..
الحمدلله على تجاوز التلاميذ والأساتذة من هذه المحنة الصعبة التي مروا بها وتمكنوا من السيطرة على حلاتهم النفسية واستأنفوا دراستهم ، نتمنى لهم التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مبتغاهم .
الحمدلله لقد تجاوزوا هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة بالتدريج وهذا راجع إلى فظل الله وكذالك فضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لمساندة شعبه ووطنه في الضراء والسراء وعاش الملك محمد السادس.
بالتوفيق للتلاميذ ونتمنى لهم موسم دراسي جديد وناج بجميع مناهجه الاستراتجية بإذن الله تعالى.
الشعب المغربي وملكه لن يتخلى عن ابنائه مما كانت الظروف صعبة وسيتخطاها ، له رجال وابطال بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه حفظه الله ورعاه ونصره وايده وسدد خطاه ونتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم.
موسم دراسي جديد خالي من اي مكروه يصيبه ونتمنى المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات وتطوير قطاع التعليم بهذه المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال.
نتمنى من المسؤولين ان يعتنوا ويدعموا هؤلاء التلاميذ الذين عانوا من كارثة الزلازل ماديا ومعنويا حتى يتخطوا هذه المحنة الصعبة وجزاكم الله خيرا على ماتغعلوه.
جيد جدا على هذه الإستعجالات بأستئناف الدراسة والفضل يرجع إلى السيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه ونتمنى التوفيق والنجاح الدائم
المشكل الكبير والطامة الكبرى أن جل الأقسام الدراسية كلها مشققة ومهددة للسقوط لهذا نطالب بإعادة بنائها من جديد وعدم الدراسة بها ونتمنى التوفيق والنجاح باذن الله.
إنشاء الله موسم دراسي جديد بدون كوارث طبيعية رحم الله التلاميذ والأساتذة برحمته الواسعة إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.