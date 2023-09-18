الصورة من الارشيف

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-09-18 / 12:53
11
هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– طنجة : 16 ملم

– فاس-سايس والناضور والمحمدية : 02 ملم

– وجدة : 01 ملم

– الدار البيضاء والحسيمة والجديدة والرشيدية والصويرة وإفران ومكناس والنواصر وتاوريرت وتازة وتيط مليل: أقل من ميليمتر .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز: الحياة تستعيد مجراها الطبيعي في جماعة إيجوكاك

زلزال الحوز: الحياة تستعيد مجراها الطبيعي في جماعة إيجوكاك

2023-09-18 / 15:09
Photo of وزارة ميراوي تكشف تفاصيل مرسوم “منح الدكتوراه الفخرية”

وزارة ميراوي تكشف تفاصيل مرسوم “منح الدكتوراه الفخرية”

2023-09-18 / 14:00
Photo of تارودانت.. منازل على حافة الانهيار بجماعة المنيزلة

تارودانت.. منازل على حافة الانهيار بجماعة المنيزلة

2023-09-18 / 13:23
Photo of زلزال الحوز: استئناف الدراسة بجماعة أمزميز

زلزال الحوز: استئناف الدراسة بجماعة أمزميز

2023-09-18 / 13:07
Photo of “أساتذة التعاقد” يطالبون بـ”ترقية استثنائية” لزملائهم ضحايا الزلزال

“أساتذة التعاقد” يطالبون بـ”ترقية استثنائية” لزملائهم ضحايا الزلزال

2023-09-18 / 12:47
Photo of مستعينا ب”البغال” و”الأحصنة”.. الجيش يواصل توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال

مستعينا ب”البغال” و”الأحصنة”.. الجيش يواصل توزيع المساعدات على المتضررين…

2023-09-18 / 12:23
Photo of “ميغاراما” تقرر تخصيص مداخيل قاعاتها يوم الجمعة لضحايا الزلزال

“ميغاراما” تقرر تخصيص مداخيل قاعاتها يوم الجمعة لضحايا الزلزال

2023-09-18 / 10:43
Photo of زلزال الحوز.. مجالس الجهات تساهم بمبلغ 100 مليار سنتيم

زلزال الحوز.. مجالس الجهات تساهم بمبلغ 100 مليار سنتيم

2023-09-18 / 10:33
Photo of صحيفة بريطانية: المغرب أثبت مرة أخرى صموده في الظروف الصعبة

صحيفة بريطانية: المغرب أثبت مرة أخرى صموده في الظروف…

2023-09-18 / 10:19
Photo of زلزال الحوز حين نزلت الدولة بثقلها

زلزال الحوز حين نزلت الدولة بثقلها

2023-09-18 / 09:48

‫11 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق