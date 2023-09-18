طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– طنجة : 16 ملم

– فاس-سايس والناضور والمحمدية : 02 ملم

– وجدة : 01 ملم

– الدار البيضاء والحسيمة والجديدة والرشيدية والصويرة وإفران ومكناس والنواصر وتاوريرت وتازة وتيط مليل: أقل من ميليمتر .

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