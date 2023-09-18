طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– طنجة : 16 ملم
– فاس-سايس والناضور والمحمدية : 02 ملم
– وجدة : 01 ملم
– الدار البيضاء والحسيمة والجديدة والرشيدية والصويرة وإفران ومكناس والنواصر وتاوريرت وتازة وتيط مليل: أقل من ميليمتر .
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11 تعليقات
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية..
انتعاش لحقينة السدود بهاته الأمطار..
امطار الرحمة والخير ..
أمطار أتت في وقتها وذالك لنذرة الماء..
الحمد لله على فضله وعلى هذه التساقطات المطرية..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يآرب العالمين..
اللهم زد وبارك في ذالك..
موسم فلاحي يبشر بالخير والقادم سيكون أفضل إن شاء الله..
يجب الإكثار من الاستغفار والدعاء طلبا للرزق من الله ..
اللهم بارك ..
على جميع المواطنين تدبير استعمال الماء والحفاظ عليه..