“أساتذة التعاقد” يطالبون بـ”ترقية استثنائية” لزملائهم ضحايا الزلزال

هبة بريس

طالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد بترقية استثنائية، للأساتذة والأستاذات الذين توفوا جراء الزلزال، وتعويض أسرهم وذوي الحقوق الناجين من الكارثة ماديا.

وذكرت التنسيقية، في بلاغ لها، أن الوفيات المسجلة في صفوف الأساتذة، جعلت مجموعة من الأسر وذوي الحقوق بفقدون من كان معيلهم الوحيد.

وأضافت التنسيقية، أن الزلزال المدمر أودى بحياة 10 أساتذة وأستاذات، الى حدود اليوم، مشيرة الى أن 3 أساتذة توفوا جراء الزلزال بمديرية شيشاوة، و5 من مديرية الحوز، واثنين من مديرية تارودانت.

وطالب البلاغ وزارة التربية الوطنية بتتبع الحالة الصحية للأساتذة والأستاذات المصابين ومواكبتهم صحيا، خاصة على مستوى الصحة النفسية، والتكفل التام بمصاريف العلاج والتداوي والاستشفاء.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1