مستعينا ب”البغال” و”الأحصنة”.. الجيش يواصل توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال

2023-09-18 / 12:23
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هبة بريس

تواصل عناصر السلطات العمومية، تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة والمواكبة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في الـ8 من شتنبر الماضي.

ولإيصال المساعدات للضحايا، استعانت عناصر القوات المسلحة الملكية، ب”البغال” والأحصنة” للوصول الى المناطق الجبلية ذات المسالك الوعرة.

هذا ويشار الى أن السلطات المعنية، قامت بعمليات بحث وتمشيط للمناطق الشاسعة عبر تسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجيستية المتوفرة من مروحيات عسكرية وتقنيات رصد حديثة للوصول الى عدد من المفقودين بمناطق جبلية وعرة.

ومكنت هذه العمليات، من انقاذ عائلتين وكذا إمداد 5 رعاة كانوا مفقودين ومحاصرين في منطقة جبلية شاسعة تقع بين أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة، بالمساعدات اللازمة من مؤن وأغطية وأدوية، كما تم تقديم المساعدة الطبية اللازمة.

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