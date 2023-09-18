تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز.. تأجيل الدورة 22 لمهرجان “طنجاز”

هبة بريس

تم تأجيل تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمهرجان “طنجاز”، التي كان من المرتقب أن تنعقد بين 22 و 24 شتنبر الجاري بطنجة، إلى “موعد لاحق بسبب ظرفية الحداد على خلفية زلزال الحوز”.

وأعلنت وكالة “سيفن بي إم”، المنظمة للمهرجان في مذكرة نشرت الأسبوع الماضي على الموقع الرسمي للمهرجان، إنه في “هذه الأيام المتسمة بالحداد، ومع تدابير التضامن العاجلة، تم تأجيل مهرجان طنجاز إلى موعد لاحق”، معربة عن “التضامن تجاه الأشخاص المتضررين وعائلاتهم، وكذا مع فرق الإنقاذ والمتطوعين الذين يشتغلون دون كلل ولا توقف لتقديم العون والإغاثة”.

وأضافت، وفق المصدر نفسه، أنه في مواجهة هذه “المأساة التي يمر بها بلدنا، فوكالة سيفن بي إم وكل الشركاء يعربون عن خالص تعازيهم للأسر ولضحايا الزلزال”.

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