زلزال الحوز.. جمعية جهات المغرب تساهم بـ100 مليار سنتيم

هبة بريس

في إطار التعبئة الوطنية من أجل التضامن مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 شتنبر المنصرم، عقدت جمعية جهات المغرب اجتماع طارئا الخميس 14 شتنبر، وذلك بمشاركة الرئيسة و رؤساء مجالس الجهات، خصص لتداول الوضع الحالي و تقييم عملية الدعم المالي والعيني من قبل مجالس الجهات، وكذا التدابير الممكن اتخاذها من أجل المساهمة الفعالة في العملية التضامنية.

في البداية، أكدت رئيسة الجمعية وكافة الرؤساء على تثمينهم وانخراطهم التام لما جاء به بلاغي الديوان الملكي الأول والثاني والمتعلقان باتخاذ عدة إجراءات لاسيما: فتح حساب خاص وتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، وتقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين.

و عبروا عن دعمهم وانخراطهم إلى جانب الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في جميع التدابير المتخذة من أجل الحد من تداعيات هذه الفاجعة.

وخلال هذا الاجتماع تم تقرير منح مساهمة مالية من صندوق التضامن بين الجهات بمبلغ مليار درهم (100 مليار سنتيم) لصالح الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة عن زلزال الحوز.

وللتذكير فإن مجالس الجهات قد سارعت إلى عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتشاورية منذ حدوث الفاجعة وذلك لتقديم عدة مساعدات عينية وتخصيص مبالغ مالية من ميزانيات الجهات كما ساهم أعضاء المجالس بشهر من التعويضات لصالح الصندوق الخاص.

وفي الختام، تم التنويه بالعمل الذي يقوم به رؤساء مجالس الجهات المتضررة (مراكش- آسفي، سوس – ماسة، درعة – تافيلالت و بني ملال-خنيفرة) وذلك إثر تجندهم التام في عملية الإنقاذ والتآزر ولما يقومون به من أعمال ميدانية جبارة لفائدة للمتضررين.

كما أشادت السيدة والسادة الرؤساء بالروح الوطنية العالية والتعبئة الكبيرة للمواطنات والمواطنين المغاربة داخل وخارج الوطن، للتعبير عبر كافة الوسائل عن تضامنهم مع ضحايا هذه الكارثة.

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