حملة جزائرية خبيثة تدعو لسحب تنظيم “كان 2023” من الكوت ديفوار

هبة بريس ـ رياضة

جندت سلطات العسكر بالجزائر الآلة الإعلامية الدعائية الخبيثة و الموجهة للترويج لشائعات مغرضة تدعو لسحب تنظيم نهائيات كأس إفريقيا 2023 من دولة الكوت ديفوار.

و شرعت وسائل الإعلام الجزائري منذ أيام في نشر سلسلة مقالات و مقاطع “ممولة” لترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ملاعب الكوت ديفوار في حالة وصفها مروجو الخبر ب”غير الصالحة” لتنظيم الحدث القاري.

بعد ذلك، شرع الإعلام الجزائري بتوجيه من سلطات بلده العليا في التأكيد على ضرورة سحب تنظيم البطولة القارية من الكوت ديفوار و تحويلها لبلد جاهز مثل الجزائر حسب ما يزعمون.

هذا الأمر أثار موجة سخرية عارمة، خاصة أن مدرب المنتخب الجزائري بنفسه صرح قبل أيام أنه من العيب و العار أن لا يجد المنتخب الأول مكانا ليتدرب فيه و لا ليجري فيه المقابلات الرسمية و الودية بسبب سوء أرضية أغلب ملاعب بلده، فكيف لبلد عجز عن توفير ملعب لمنتخبه الوطني و يسوق نفسه لتنظيم بطولة في حال سحب تنظيمها من بلد آخر تؤكد كل التقارير جاهزيته ليكون في الموعد شهر يناير المقبل؟؟

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