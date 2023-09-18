“ميغاراما” تقرر تخصيص مداخيل قاعاتها يوم الجمعة لضحايا الزلزال

2023-09-18 / 10:43
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت مجموعة “ميغاراما” المتخصصة في تدبير قاعات العرض السينمائية بأنها قررت التبرع بمداخيل بعض العروض لصالح صندوق ضحايا الزلزال الذي أمر بإحداثه عاهل البلاد.

و في هذا الصدد، أوضحت إدارة “ميغاراما” بأنها قررت التبرع بكافة إيرادات عروضها السينمائية المسائية و بالضبط حصتي 19:45 و 22:30 ليوم الجمعة 22 شتنبر 2023.

و بالنسبة لقاعات “ميغاراما” المعنية بالتبرع فهي تلك المتواجدة بكل من الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وفاس، و قد تم اختيار يوم الجمعة، لأنه بعتبر اليوم الذي يرمز إلى يوم وقوع الزلزال حسب إدارة “ميغاراما”.

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