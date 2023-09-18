زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب وسط إيطاليا

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة شمال إيطاليا، بعمق 8.4 كيلومتر، فيما قالت السلطات المحلية إنه لم يتسبب في أضرار جسيمة على ما يبدو.

وحسبما أفاد جيولوجيون ورجال إطفاء، هز الزلزال أجزاء من إقليم توسكانا الإيطالي. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات. وذكر المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن مركز الزلزال كان بالقرب من مارادي، التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من فلورنسا، وعلى عمق 8.4 كيلومتر، ووقع الساعة 5:10 صباحا، بعد بعض الهزات الأصغر حجما.

وأشار المعهد إلى أن المنطقة معرضة بشدة لخطر الزلازل، مشيرا على وجه الخصوص إلى الزلازل التي ضربت موغيلو عام 1919، والتي كانت واحدة من أقوى الزلازل التي ضربت إيطاليا في القرن العشرين.

وقال فريق الإنقاذ من الحرائق في إيطاليا إنه تلقى بعض المكالمات من السكان القلقين، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات حتى الآن.

وعلق إيوجينيو جاني، حاكم توسكانا، على منصة “فيسبوك”: “في اللحظة الحالية، لا توجد أي أوضاع حرجة بصورة خاصة عقب الزلزال الذي كان مركزه مارادي”، مضيفا أنه يجري فحص المباني لكشف أي أضرار هيكلية محتملة.

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