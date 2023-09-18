طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تهم أمطار محليا رعدية الأقاليم الجنوبية، وقطرات مع رعد محلي بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، والسفوح الشرقية والهضاب العليا الشرقية.

ويرتقب نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بالريف، مع كتل ضبابية أو قطرات متفرقة بالشمال الشرقي. كما سيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب والسواحل الوسطى، فضلا عن تناثر الغبار المحلي بالجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمناطق الأطلس والريف، وما بين 22 و29 درجة بأقصى الجنوب، وستكون ما بين 14 و 21 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بالجنوب والشمال الشرقي، وستكون في ارتفاع طفيف في باقي الجهات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وشمال العرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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