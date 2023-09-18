وفاة النجم المصري أشرف مصيلحى

القسم الفني: هبة بريس

توفى أمس الأحد، الفنان المصري اشرف مصيلحى بعد صراع طويل مع المرض.

و تعرض الفنان المصري لانتكاسة صحية ، بعد أن أصيب بورم خبيث في المخ، وأجرى عملية جراحية لاستئصاله.

وكانت زوجته المخرجة المصرية منال الصيفي قد أكدت في وقت سابق أن هناك فريقا طبيا يرافق زوجها على مدار الساعة، وهدفه الوحيد هو الحفاظ على حياته فقط، خاصةً أن السرطان الذي يعاني منه يصنف على كونه من أخطر الأنواع.

أشرف مصيلحي قدم خلال مسيرته نحو 70 عملاً فنياً، كان آخرها قبل عامين حينما شارك في مسلسل “الطاووس” إلى جانب جمال سليمان، كما عمل سابقاً كمدير لدور عرض سينمائية، قبل أن يجبره المرض على الاختفاء عن الساحة الفنية.

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