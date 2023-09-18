زلزال الحوز..المستشفى الجامعي بمراكش ينفي نقص الأدوية والمعدات

2023-09-18 / 00:05
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هبة بريس -

على إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، يوم 8 شتنبر، يتم تداول العديد من الأخبار الزائفة. وفي هذا الصدد، تقوم وكالة المغرب العربي للأنباء بالفرز بين الأخبار الزائفة والصحيحة:

أشار مقطع فيديو، نشرته إحدى “المؤثرات” تنشط على موقع “تيك توك”، إلى نقص في معدات طبية على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث يطلب من المواطنين اقتناء بأنفسهم للأدوية اللازمة لعلاجهم.(زائف).

ونفت إدارة المستشفى، في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء، جملة وتفصيلا، الادعاءات الواردة في الفيديو المذكور، مشيرة إلى أن المستشفى يعمل بشكل طبيعي وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي نقص في المعدات الطبية على مستوى هذه البنية.

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