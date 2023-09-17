توقيف “مؤثرة” نشرت خبرا زائفا عن هزة أرضية بآيت ملول
أوققت مصالح الدرك الملكي بالقليعة “مؤثرة” ادعت في محتوى نشرته باحد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هزة أرضية قوية وقعت بآيت ملول وبيوكرى، وأن السلطات تعمل على إفراغ المباني من القاطنين.
وأمرت النيابة العامة بابتدائية إنزكان، مساء اليوم، بالاحتفاظ بالسيدة تحت الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي القليعة اثر نشرها خبرا زائفا ، حيث ظهرت في شريط فيديو على “تيك توك” أظهر منزلا مجهولا لحظة انهياره، وأرفقته بتعليق صوتي أكدت فيه أن الانهيار ناجم عن الهزة التي ادعت وقوعها في آيت ملول، وهو ما أثار رعب الساكنة.
وكانت النيابة العامة قد امرت في وقت سابق بفتح ما مجموعه 13 بحثا قضائيا على خلفية “الأخبار الزائفة”، التي تم الترويج لها بعد الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق ببلادنا، ويأتي ذلك في سياق تحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين و ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
12 تعليقات
شكرا للسلطات على هذه المجهودات يجب ضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه في نشر الاخبار الزائفة ونطالب باقصى العقوبات على مثل هؤلاء راه بعض الناس جهلوا لآ حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
هكذا اضربوا بيد من حديد على كل المسترزقين بالاخبار الزائفة والكاذبة على حساب امن الوطن وامان المواطنين
أوقفوا الكلاب النباحة التي تريد زرع الفتنة ببلدنا الحبيب .
هناك العديد من المؤثرين الذين يقفون الأخبار الكاذبة ..
الدور قادم على الاخرين ان شاء الله تعالى..
نتمنى من السلطات محاربة مثل هاته النماذج ..
شكرا للشرطة على هذا التفاعل لانهم يروعون السكان بأخبار زائفة ..
كل التقدير والاحترام للشرطة ..
يجب محاسبة بعض المؤثرين الذين يزرعون الفتن داخل المجتمع..
على المجلس الوطني للصحافة تقنين هاته المهنة ..
اللهم اهدي عبادك إليك..
جهلة أميون. كسلاء عاجزون الشعراء يتبعهم الغاوون .الناس تفيق مع خمسة صباح تقلب على لقمة عيش حلال .وواحد سارق تليفون سارق الويفي .ما قرا ما خلا ليقرا .قوم آخر الزمان .وداعا للإنسانية وداعا للعلم والأدب ……مرحبا بالسفاهة والنذالة ..