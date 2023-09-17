توقيف “مؤثرة” نشرت خبرا زائفا عن هزة أرضية بآيت ملول

هبة بريس - متابعة

أوققت مصالح الدرك الملكي بالقليعة “مؤثرة” ادعت في محتوى نشرته باحد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هزة أرضية قوية وقعت بآيت ملول وبيوكرى، وأن السلطات تعمل على إفراغ المباني من القاطنين.

وأمرت النيابة العامة بابتدائية إنزكان، مساء اليوم، بالاحتفاظ بالسيدة تحت الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي القليعة اثر نشرها خبرا زائفا ، حيث ظهرت في شريط فيديو على “تيك توك” أظهر منزلا مجهولا لحظة انهياره، وأرفقته بتعليق صوتي أكدت فيه أن الانهيار ناجم عن الهزة التي ادعت وقوعها في آيت ملول، وهو ما أثار رعب الساكنة.

وكانت النيابة العامة قد امرت في وقت سابق بفتح ما مجموعه 13 بحثا قضائيا على خلفية “الأخبار الزائفة”، التي تم الترويج لها بعد الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق ببلادنا، ويأتي ذلك في سياق تحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين و ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

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