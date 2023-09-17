ضربة قاضية بواسطة “عتلة” تنهي حياة متشرد بسطات

هبة بريس_ الرباط

أكدت مصادر هبة بريس، أن متشردا بمدينة سطات، لقي مصرعه اليوم الأحد متأثرا بضربة قاضية بواسطة آلة حادة قيل أنها عبارة عن معول” عتلة”، يشتبه أن شابا قد وجهها له بإحدى الأحياء غرب المدينة.

وأضافت مصادرنا، أن الضحية الذي اعتاد أن يقتات من القمامة بجوار المباني السكنية، حيث كان بصدد تفتيش كيس خبز يابس معلق بشجرة زيتون أمام إحدى الفيلات، حتى تعرض لضربة يعتقد أن المشتبه فيه وجهها له على مستوى رأسه بواسطة معول (عتلة)، كانت كافية لنقله على اثرها صوب مصحات خاصة ومستشفى الحسن الثاني بسطات لاسعافه، ومنها ولخطورة الإصابة تم تحويله صوب البيضاء قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

الحادث استنفرت له مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الموضوع، بعد أن تمكنت مم توقيف المشتبه فيه الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين التحقيق معه حول ظروف ملابسات الواقعة التي عرفتها المدينة اليوم الأحد.

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