ضربة قاضية بواسطة “عتلة” تنهي حياة متشرد بسطات

2023-09-17 / 23:13
0

هبة بريس_ الرباط

أكدت مصادر هبة بريس، أن متشردا بمدينة سطات، لقي مصرعه اليوم الأحد متأثرا بضربة قاضية بواسطة آلة حادة قيل أنها عبارة عن معول” عتلة”، يشتبه أن شابا قد وجهها له بإحدى الأحياء غرب المدينة.

وأضافت مصادرنا، أن الضحية الذي اعتاد أن يقتات من القمامة بجوار المباني السكنية، حيث كان بصدد تفتيش كيس خبز يابس معلق بشجرة زيتون أمام إحدى الفيلات، حتى تعرض لضربة يعتقد أن المشتبه فيه وجهها له على مستوى رأسه بواسطة معول (عتلة)، كانت كافية لنقله على اثرها صوب مصحات خاصة ومستشفى الحسن الثاني بسطات لاسعافه، ومنها ولخطورة الإصابة تم تحويله صوب البيضاء قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

الحادث استنفرت له مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الموضوع، بعد أن تمكنت مم توقيف المشتبه فيه الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين التحقيق معه حول ظروف ملابسات الواقعة التي عرفتها المدينة اليوم الأحد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التهام 11 برّاكة وانفجار قنينات غاز في حريق سوق سطات

التهام 11 برّاكة وانفجار قنينات غاز في حريق سوق…

2023-09-16 / 23:46
Photo of عاجل..اندلاع حريق بالسوق الشعبي ماكرو بسطات

عاجل..اندلاع حريق بالسوق الشعبي ماكرو بسطات

2023-09-16 / 22:10
Photo of فاجعة…حادثة سير تخلف قت..لى وجرحى ببرشيد

فاجعة…حادثة سير تخلف قت..لى وجرحى ببرشيد

2023-09-14 / 19:27
Photo of سقوط عمارة في حي الفرح بالدار البيضاء

سقوط عمارة في حي الفرح بالدار البيضاء

2023-09-12 / 22:55
Photo of مصرع طفل جراء صعقة كهربائية في الشارع بالقصر الكبير

مصرع طفل جراء صعقة كهربائية في الشارع بالقصر الكبير

2023-09-10 / 21:49
Photo of عاجل : وفاة سيدة نواحي تارودانت بسبب الزلزال

عاجل : وفاة سيدة نواحي تارودانت بسبب الزلزال

2023-09-09 / 01:42
Photo of عاجل.. انهيار صومعة مسجد بمراكش بفعل الزلزال

عاجل.. انهيار صومعة مسجد بمراكش بفعل الزلزال

2023-09-09 / 01:15
Photo of عاجل : مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء يستبعد وقوع هزات ارتدادية قوية

عاجل : مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء يستبعد وقوع هزات…

2023-09-09 / 01:00
Photo of “الزلزال” يتسبب في إنهيار منازل بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء

“الزلزال” يتسبب في إنهيار منازل بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء

2023-09-09 / 00:48
Photo of زلزال ..انباء عن 4 وفايات بمركز مولاي ابراهيم وندائات استغاتة هناك

زلزال ..انباء عن 4 وفايات بمركز مولاي ابراهيم وندائات…

2023-09-09 / 00:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق