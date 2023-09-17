البطولة الاحترافية ..فريق المغرب الرياضي الفاسي يتعادل مع ضيفه الرجاء الرياضي

هبة بريس - رياضة

تعادل فريق المغرب الرياضي الفاسي مع ضيفه الرجاء الرياضي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية المركب الرياضي لفاس، برسم منافسات الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية (إنوي) لكرة القدم القسم الأول

.وكان المغرب الفاسي السباق إلى التهديف عبر هيثم عينة في الدقيقة 63، وأدرك بوشعيب عراسي التعادل للرجاء في الدقيقة 72.

هذا التعادل يضع الرجاء الرياضي في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، وهو نفس رصيد المغرب الفاسي الذي يحتل المركز السادس.

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