برقية شكر وامتنان من العاهل المغربي إلى مجموعة الإنقاذ القطرية الدولية
بعث الملك محمد السادس برقية شكر وامتنان إلى قائد مجموعة الإنقاذ والإغاثة القطرية الدولية، الرائد خالد عبد الله الحميدي، وذلك بمناسبة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
وقال الملك محمد السادس، في هذه البرقية، إنه “لمن دواعي اعتزازنا أن نتقدم إليكم، باسمنا شخصيا وباسم الشعب المغربي، بصادق عبارات الشكر والامتنان على مشاركة فريقكم الشهمة والسخية إلى جانب أشقائكم المغاربة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا”.
وأضاف الملك محمد السادس “وإننا إذ نقدر عاليا مبادرتكم الإنسانية والتضامنية هاته، التي كان لها بالغ الأثر وأعمقه في نفسنا ولدى الشعب المغربي، لنرجوكم أن تنوبوا عنا في إبلاغ كافة أعضاء فريقكم، كل باسمه، فائق عبارات شكرنا وجزيل امتناننا على ما بذلتموه من جهود سخية أبانت عما تتمتعون به من كفاءة عالية ومهنية مشهود لكم بها”.
وتابع الملك محمد السادس “تلكم الجهود النبيلة التي بقدر ما تجسد عمق ما تكنونه من مشاعر الأخوة الصادقة والمحبة الخالصة لبلدكم الثاني، المغرب، على المعهود في الشعب القطري الشقيق، بقدر ما تعكس مدى تشبعكم بالقيم السامية والمثلى لديننا الإسلامي والقائمة على التعاون والتكافل والتعاضد”.
10 تعليقات
تربطنا علاقة قوية ومتينة تعزز التعاون وتطوير العلاقات بين المغرب ودولة قطر فألف شكر وتقدير واجلال لدولة قطر.
تحت قيادة محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه حفظه الله ورعاه نتمنى لهذه العلاقة دوام التوفيق والنجاح الدائم في بينهما المغرب ودول قطر التى بدورها ساهمت في مساعدة المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال العنيف.
بدورنا نحن شعب مغربي متضامن ومناظل ومكافح نرفع أسمى معاني التقدير والشكر لدولة قطر .
اللهم دوم العز والنصر والصحة وراحة البال والسلامة والسلم والافرح والمسرات وابعد عنا السوء أو مكروه يصيب بلدنا الحبيب ملكا وشعبا واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
حفظ الله ملكنا أينما حل وهو ملك القلوب هو أعظم ملك محبوب لدى شعبه والكل يحبه ويقدره كل التقدير والاحترام اطال الله في عمره وشعارنا هو الله الوطن الملك.
اعتز بمغربيتي وبوطني وملكي حفظه الله ورعاه ونصره وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه وهو ملك القلب الكبير والمتضامن والمناظل ..
يشهد التاريخ وتظل هذه المساعدات الإنسانية من طرف الدولة القطرية وغيرها من الدول الاخرى في ذاكرة المغاربة ملكا وشعبا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها.
أنا مواطنة قطرية ابهرني المغرب بشعبه المتظامن والمكافح من أجل مساعدة المتضررين وقفوا يد واحدة وتأزروا فيما بينهم ملكا وشعبا آدام الله هذه المحبة التي تربط بين الشعب وملكه.
حفظ الله الدولتين الشقيقتين بما حفظ به الذكر الحكيم واطال الله في عمر ملكنا الغالي وقائد الدولة قطر ودام علاقتنا معهم في التعاون وتطوير العلاقات الدبلوماسية الثنائية.
تحية لأخواننا دولة قطر الشقيقة التي تربطنا اواصر الأخوة التابتة والصادقة لهم الاحترام والتقدير فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وامة واحدة في السراء والضراء..