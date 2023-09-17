زلزال الحوز..السلطات تعلن انتهاء مهمة فرق التدخل الإسبانية والإنجليزية

2023-09-17 / 21:21
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هبة بريس - الرباط

قررت السلطات المعنية، منذ أمس السبت 16 شتنبر 2023، أن تتوقف تدخلات الفريقين الإسباني والإنجليزي في إقليم الحوز، فيما سيتم الحسم في مهمة فريق التدخل القطري غدا.

وباشر الفريقان، مساء اليوم الأحد، تفكيك مخيماتهم التي توجد في قاعدة العمليات الموجودة في أمزميز، فيما توجه الفريق القطري إلى مراكش.

وأعرب الملك محمد السادس خلال جلسة عمل ترأسها بحضور رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء، والمسؤولين عن خالص شكر المملكة للبلدان الشقيقة والصديقة، التي تضامنت مع الشعب المغربي في ظل هذه الظروف العصيبة.

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