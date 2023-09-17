دوري أبطال افريقيا ..الوداد يعود بتعادل ثمين من غينيا أمام حافيا كوناكري

2023-09-17 / 20:12
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هبة بريس - القسم الرياضي

تعادل الوداد الرياضي أمام مضيفه حافيا كوناكري الغيني بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب لانسانا كونتي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الوداد الرياضي السباق إلى التهديف عبر مهاجمه السينغالي بولي سامبو في الدقيقة 11، قبل أن يدرك الفريق الغيني التعادل عبر لاعبه دومورو في الدقيقة 45 من الجولة الأولى.

وسيلتقي الطرفان في موقعة الإياب يوم السبت 30 شتنبر الحالي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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