وزير الخارجية القطري الأسبق : مجندات الجيش المغربي مدعاة للفخر

2023-09-17 / 20:05
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هبة بريس - وكالات

في حديثه عن جهود الإنقاذ التي تنفذها الأجهزة المغربية بمواجهة آثار الزلزال، سلط رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم الضوء على مساهمة فتيات الجيش المغربي في هذه الجهود.

وعلى حسابه في منصة “إكس”، كتب الشيخ حمد بن جاسم: “لقد قام الجيش المغربي بجهد جبار وكان له الدور الحاسم في مواجهة ومعالجة الآثار المدمرة التي خلفها الزلزال الذي ضرب البلاد..فقد نفذ الجيش عمليات الإنقاذ والبحث بين الأنقاض عن الناجين وانتشال الضحايا على أكمل وأجمل وجه، وبحرفية تدعو للفخر”.

وأضاف بن جاسم: “وقد لفت نظري مساهمة فتيات الجيش المغربي في عمليات الإنقاذ، وخصوصا مواساتهن ورعايتهن للأطفال الذين فقدوا أهلهم، أو أصيبوا جراء الزلزال. لقد كان أداء الجيش المغربي العربي برجاله ونسائه مدعاة لافتخار كل عربي”.

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