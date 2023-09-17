اضطراب مؤقت في حركة السير بالطريق السيار على مستوى بدال بوسكورة

هبة بريس -

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن حركة السير ستعرف اضطرابا مؤقتا في كلا الاتجاهين على مستوى بدال بوسكورة، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21 شتنبر الجاري.

وأنهت الشركة، في بلاغ، إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد، أن حركة السير في كلا الاتجاهين على مستوى بدال بوسكورة، ستعرف اضطرابات مؤقتة، سيتم خلالها تحويل حركة السير إلى ممرّات الولوج وممرّات الخروج للبدال.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بأشغال تثبيت الجسر الجديد لبدال بوسكورة، المتواجد عند النقطة الكيلومترية 7+500 خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21 شتنبر الجاري، خلال الليل (من الساعة الحادية عشر مساء إلى الساعة السادسة صباحا)، وذلك في إطار مشروع تثليث الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد.

وأشار البلاغ إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عملت على وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير، مضيفا أن الشركة تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطريق السيار.

ودعت الشركة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات إلى الاتصال بالرقم 5050، أو تحميل تطبيق “ADM TRAFIC ” للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بحالة المرور الآنية.

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