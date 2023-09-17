زلزال الحوز.. السفير الأمريكي يشيد بتآزر المغاربة ويؤكد تضامن واشنطن مع المغرب
هبة بريس - الرباط
عبر السفير الأمريكي بالمغرب، السفير بونيت تالوار عن دعمه لعمال الإغاثة أثناء تواجده في مركز عمليات كارثة الزلزال الذي تديره السلطات المغربية .
وتأثر السفير الأمريكي بقصص الناجين ومظاهر التآزر التي اتسم بها المغاربة في أعقاب زلزال الحوز، مؤكدا صداقة الولايات المتحدة وتضامنها مع المغرب في هذه الكارثة الطبيعية .
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد عبرت في وقت سابق عن التزامها بدعم جهود التعافى التى تبذلها حكومة المغرب لتقديم المساعدة الإنسانية الفورية المنقذة للحياة، معلنة عن تقديم مليون دولار من المساعدات الإنسانية.
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ألف شكر لكل من ساهم معنا في هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة زلزال الحوز فألف شكر للسيد السفير الأمريكي بهذا التضامن والتلاحم مع المغرب وبالاخص مناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال ..
الحمدلله جميع الدول العربية والاروبية قامت بدعم المغرب في محنته وتواصلت مجهودات كبيرة من طرف الدول ..
منذ حوالي اسبوع وأكثر والمساعدات لم تقف ، الكل ساهم بالكثير والقليل من مالهم ودمهم لم يبخلوا عن هذه الدواوير المنكوبة غزت مشاهد فريد من نوعه ..
ألف شكر وعظيم ومتنان لسفير الأمريكي وتقديم الخدمات للمناطق المنكوبة للمساهمة الفعالة من طرفهم ..
نجدد الشكر لكل من ساهم في هذه المحنة التي عاشتها مناطق الحوز خلال الأسبوع الماضي الذي ضربها الزلزال العنيف ..
فصل الشتاء على الأبواب يجب مساعدتكم أيها الإخوة المسلمون بارسال لهم الملابس والاغطية والخيام في أسرع وقت ممكن جزاكم الله خيرا على ماتغعلوه.
تربطنا علاقة قوية ومتينة تعزز التعاون وتطوير العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين المغرب والامريكا لهذا نرفع أحر الشكر لهم بهذا الدعم والمبادرة الطيبة من طرفهم.
نلاحظ مساهمات ومساعدات من دول مختلفة من بينها أمريكا وغيرها من الدول الاخرى ولكن للاسف الشديد اين هم رموز الطبقة البورجوازية.
الحمدلله على بلدنا فهو محبوب ملكا وشعبا لدى جميع الدول العربية والاروبية والعالم بأكمله وشهادة نعتز بها ونفتخر لدينا علاقات طيبة معهم وهذا ما جعل جل العالم يساهمون ويساعدون المغرب في محنته وتواصلت معه… فألف شكر وتقدير واجلال لهم.
كيف يعقل دول أجنبية ساعدت المناطق المنكوبة والتخفيف عليهم والاقرب منهم للأسف الشديد غير مبالين بالاخص الطبقة البورجوازية هي المعنية بالأمر…