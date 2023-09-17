زلزال الحوز.. السفير الأمريكي يشيد بتآزر المغاربة ويؤكد تضامن واشنطن مع المغرب

هبة بريس - الرباط

عبر السفير الأمريكي بالمغرب، السفير بونيت تالوار عن دعمه لعمال الإغاثة أثناء تواجده في مركز عمليات كارثة الزلزال الذي تديره السلطات المغربية .

وتأثر السفير الأمريكي بقصص الناجين ومظاهر التآزر التي اتسم بها المغاربة في أعقاب زلزال الحوز، مؤكدا صداقة الولايات المتحدة وتضامنها مع المغرب في هذه الكارثة الطبيعية .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد عبرت في وقت سابق عن التزامها بدعم جهود التعافى التى تبذلها حكومة المغرب لتقديم المساعدة الإنسانية الفورية المنقذة للحياة، معلنة عن تقديم مليون دولار من المساعدات الإنسانية.

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