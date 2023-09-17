زلزال الحوز.. السفير الأمريكي يشيد بتآزر المغاربة ويؤكد تضامن واشنطن مع المغرب

2023-09-17 / 19:27
0
هبة بريس - الرباط

عبر السفير الأمريكي بالمغرب، السفير بونيت تالوار عن دعمه لعمال الإغاثة أثناء تواجده في مركز عمليات كارثة الزلزال الذي تديره السلطات المغربية .

وتأثر السفير الأمريكي بقصص الناجين ومظاهر التآزر التي اتسم بها المغاربة في أعقاب زلزال الحوز، مؤكدا صداقة الولايات المتحدة وتضامنها مع المغرب في هذه الكارثة الطبيعية .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد عبرت في وقت سابق عن التزامها بدعم جهود التعافى التى تبذلها حكومة المغرب لتقديم المساعدة الإنسانية الفورية المنقذة للحياة، معلنة عن تقديم مليون دولار من المساعدات الإنسانية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز..السلطات تعلن انتهاء مهمة فرق التدخل الإسبانية والإنجليزية

زلزال الحوز..السلطات تعلن انتهاء مهمة فرق التدخل الإسبانية والإنجليزية

2023-09-17 / 21:21
Photo of تارودانت.. حملة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة المتضررين من الزلزال

تارودانت.. حملة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة المتضررين من الزلزال

2023-09-17 / 20:43
Photo of وزير الخارجية القطري الأسبق : مجندات الجيش المغربي مدعاة للفخر

وزير الخارجية القطري الأسبق : مجندات الجيش المغربي مدعاة…

2023-09-17 / 20:05
Photo of اضطراب مؤقت في حركة السير بالطريق السيار على مستوى بدال بوسكورة

اضطراب مؤقت في حركة السير بالطريق السيار على مستوى…

2023-09-17 / 19:37
Photo of أكادير ..الأمن يطيح بخطاف دهس شرطي مرور في وقت مبكر من صباح اليوم

أكادير ..الأمن يطيح بخطاف دهس شرطي مرور في وقت…

2023-09-17 / 18:51
Photo of بعد تَغَوُّلِها بشوارع سطات..الكلاب الضالة تنهش لحوم العباد

بعد تَغَوُّلِها بشوارع سطات..الكلاب الضالة تنهش لحوم العباد

2023-09-17 / 18:33
Photo of زلزال الحوز ..قطع التيار الكهربائي عن بعض دواوير مولاي ابراهيم (خبر زائف)

زلزال الحوز ..قطع التيار الكهربائي عن بعض دواوير مولاي…

2023-09-17 / 18:08
Photo of تارودانت.. حملة طبية لفائدة المتضررين من الزلزال

تارودانت.. حملة طبية لفائدة المتضررين من الزلزال

2023-09-17 / 18:01
Photo of دون تحديد مبلغ المساهمة ..” التوحيد والإصلاح ” تساهم في صندوق الزلزال

دون تحديد مبلغ المساهمة ..” التوحيد والإصلاح ” تساهم…

2023-09-17 / 16:37
Photo of زلزال الحوز ..”الاشتراكي الموحد”يدعو للحفاظ على التراث المعماري لمدينة مراكش

زلزال الحوز ..”الاشتراكي الموحد”يدعو للحفاظ على التراث المعماري لمدينة…

2023-09-17 / 16:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق