تحطم مروحية إطفاء بتركيا والبحث جاري عن طاقمها

هبة بريس - و م ع

أعلن وزير الفلاحة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، اليوم الأحد، أن مروحية كانت تشارك في إطفاء الحرائق في مقاطعة إزمير التركية سقطت في خزان مياه، وأنه تم إنقاذ أحد أفراد طاقمها، فيما البحث جاري عن باقي الطاقم.

وأوضح المسؤول، في تغريدة على موقع (إكس)، أن “الاتصال انقطع بإحدى المروحيات التي استجابت لحرائق الغابات التي اندلعت أمس السبت في منطقة مندريس بإزمير عند الساعة 23:53 (بالتوقيت المحلي). ونتيجة للتحقيق، تبين أن المروحية سقطت في خزان مياه”.

وأضاف أنه تم إرسال فرق الدرك والشرطة وخفر السواحل إلى المنطقة، وتم إنقاذ الطيار الثاني للمروحية، فيما البحث ما زال جاريا عن ثلاثة أفراد مفقودين من الطاقم.

واندلع يوم أمس حريق في غابات منطقة مندريس بإقليم إزمير لسبب غير معروف. وتعمل فرق الإطفاء التركية، مدعومة بعدد من الطائرات والمروحيات، على السيطرة على الحريق.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0