أكادير ..الأمن يطيح بخطاف دهس شرطي مرور في وقت مبكر من صباح اليوم

هبة بريس -

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 17 شتنبر الجاري، من توقيف المشتبه فيه المتورط في ارتكاب حادثة سير عمدية مع جنحة الفرار التي كان ضحيتها شرطي مرور.

وكان شرطي المرور قد ضبط المشتبه فيه، يوم أمس السبت، وهو في حالة تلبس بنقل الركاب بدون رخصة على متن سيارة خفيفة، حيث لم يمتثل المعني بالأمر لإجراء التوقيف وأقدم على صدم الشرطي ولاذ بالفرار.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة، حيث تم توقيفه بمدينة أكادير والعثور على السيارة المكتراة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذا الحادث، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.

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