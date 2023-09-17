أكادير ..الأمن يطيح بخطاف دهس شرطي مرور في وقت مبكر من صباح اليوم

2023-09-17 / 18:51
8
هبة بريس -

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 17 شتنبر الجاري، من توقيف المشتبه فيه المتورط في ارتكاب حادثة سير عمدية مع جنحة الفرار التي كان ضحيتها شرطي مرور.

وكان شرطي المرور قد ضبط المشتبه فيه، يوم أمس السبت، وهو في حالة تلبس بنقل الركاب بدون رخصة على متن سيارة خفيفة، حيث لم يمتثل المعني بالأمر لإجراء التوقيف وأقدم على صدم الشرطي ولاذ بالفرار.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة، حيث تم توقيفه بمدينة أكادير والعثور على السيارة المكتراة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذا الحادث، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد تَغَوُّلِها بشوارع سطات..الكلاب الضالة تنهش لحوم العباد

بعد تَغَوُّلِها بشوارع سطات..الكلاب الضالة تنهش لحوم العباد

2023-09-17 / 18:33
Photo of زلزال الحوز ..قطع التيار الكهربائي عن بعض دواوير مولاي ابراهيم (خبر زائف)

زلزال الحوز ..قطع التيار الكهربائي عن بعض دواوير مولاي…

2023-09-17 / 18:08
Photo of تارودانت.. حملة طبية لفائدة المتضررين من الزلزال

تارودانت.. حملة طبية لفائدة المتضررين من الزلزال

2023-09-17 / 18:01
Photo of دون تحديد مبلغ المساهمة ..” التوحيد والإصلاح ” تساهم في صندوق الزلزال

دون تحديد مبلغ المساهمة ..” التوحيد والإصلاح ” تساهم…

2023-09-17 / 16:37
Photo of زلزال الحوز ..”الاشتراكي الموحد”يدعو للحفاظ على التراث المعماري لمدينة مراكش

زلزال الحوز ..”الاشتراكي الموحد”يدعو للحفاظ على التراث المعماري لمدينة…

2023-09-17 / 16:04
Photo of زلزال الحوز.. نقل تلاميذ جماعة ويرغان إلى داخليات مدارس بمراكش

زلزال الحوز.. نقل تلاميذ جماعة ويرغان إلى داخليات مدارس…

2023-09-17 / 14:16
Photo of شيشاوة.. الوصول إلى عائلتين كانوا محاصرين في منطقة جبلية وعرة

شيشاوة.. الوصول إلى عائلتين كانوا محاصرين في منطقة جبلية…

2023-09-17 / 13:58
Photo of أطباء أطفال في الدارالبيضاء يقودون قافلة تضامنية نحو تارودانت

أطباء أطفال في الدارالبيضاء يقودون قافلة تضامنية نحو تارودانت

2023-09-17 / 12:41
Photo of نشرة إنذارية .. زخات رعدية مصحوبة بالبرد وتطاير الغبار

نشرة إنذارية .. زخات رعدية مصحوبة بالبرد وتطاير الغبار

2023-09-17 / 12:30
Photo of ميناء العرائش .. إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا

ميناء العرائش .. إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان من مخدر…

2023-09-17 / 11:57

‫8 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق