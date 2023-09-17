بعد تَغَوُّلِها بشوارع سطات..الكلاب الضالة تنهش لحوم العباد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

هاجمت قطعان من الكلاب مواطنا سطاتيا بوسط المدينة غير بعيد عن الثانوية الاعدادية مولاي اسماعيل، حيث نهشت ساقيه لولا الألطاف الإلهية وتدخل بعض المارة الذين خلصوه من قبضتها..

وفي اتصال هاتفي بهبة بريس معزز بصور، استنكرت إحدى قريبات الضحية تغول الظاهرة بمختلف شوارع المدينة وأزقتها وأحيائها أمام صمت وتجاهل الجهات المعنية، مشيرة أن الكلاب الضالة بالمدينة باتت تتحرك على شكل دوريات متراصة ليلا ونهارا وخلال فترة صلاة الفجر، فارضة نوعا من حظر التجوال ومتسببة في موجة هلع وخوف بين صفوف المواطنين والتلاميذ المتوجهين إلى مدارسهم كل صباح.

هذا وتعرف مدينة سطات تراجعا على كافة المستويات سواء على مستوى البنيات التحتية أو الإنارة العمومية أو الفضاءات البيئية والحدائقية وما تشكله من متنفسات للأسر والعائلات…اهمال لكنها تحولت معه هذه الأخيرة إلى مرتع خصب ومنطلق لمختلف الدواب والكلاب الضالة مشكلة مشاهد تختزل حجم المعاناة التي تعاني منها ساكنة المدينة..

فهل ستتحرك الجهات الوصية على القطاع لمعالجة الظاهرة والبحث عن حلول تتماشى والمذكرات الصادرة في هذا الصدد، لتجنيب المدينة ومواطنيها حجم الكارثة؟ أم أنها ستكتفي بحلول ترقيعية من شأنها أن تُعمق الجراح وتخلف المزيد من الضحايا..

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