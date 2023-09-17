زلزال الحوز ..قطع التيار الكهربائي عن بعض دواوير مولاي ابراهيم (خبر زائف)

هبة بريس - و م ع

على إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، يوم 8 شتنبر، يتم تداول العديد من الأخبار الزائفة. وفي هذا الصدد، تقوم وكالة المغرب العربي للأنباء بالفرز بين الأخبار الزائفة والصحيحة:

تدخل أعوان بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد أيام قليلة من وقوع الزلزال، لقطع التيار الكهربائي وفصل عدادات الكهرباء لعدة منازل تقع بدوار إغريس، التابع لجماعة مولاي إبراهيم، حسب ما ورد في مقطع فيديو تم نشره على الأنترنت. (زائف)

وأوضحت السلطات المحلية، في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بتدخل تم تنفيذه يوم الاثنين 11 شتنبر في إطار أعمال الصيانة والربط بشبكة الكهرباء، مما تطلب قطاعا مؤقتا للتيار الكهربائي.

وتدخل أعوان للسلطة لطمأنة السكان حول هدف التدخل التقني، وتفسير سير العملية ومخططها النهائي. وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بإيقاف إمدادات الكهرباء إلى المناطق المعنية، كما زُعم في مقطع الفيديو.

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