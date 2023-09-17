زلزال الحوز ..قطع التيار الكهربائي عن بعض دواوير مولاي ابراهيم (خبر زائف)

2023-09-17 / 18:08
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هبة بريس - و م ع

على إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، يوم 8 شتنبر، يتم تداول العديد من الأخبار الزائفة. وفي هذا الصدد، تقوم وكالة المغرب العربي للأنباء بالفرز بين الأخبار الزائفة والصحيحة:

تدخل أعوان بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد أيام قليلة من وقوع الزلزال، لقطع التيار الكهربائي وفصل عدادات الكهرباء لعدة منازل تقع بدوار إغريس، التابع لجماعة مولاي إبراهيم، حسب ما ورد في مقطع فيديو تم نشره على الأنترنت. (زائف)

وأوضحت السلطات المحلية، في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بتدخل تم تنفيذه يوم الاثنين 11 شتنبر في إطار أعمال الصيانة والربط بشبكة الكهرباء، مما تطلب قطاعا مؤقتا للتيار الكهربائي.

وتدخل أعوان للسلطة لطمأنة السكان حول هدف التدخل التقني، وتفسير سير العملية ومخططها النهائي. وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بإيقاف إمدادات الكهرباء إلى المناطق المعنية، كما زُعم في مقطع الفيديو.

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‫10 تعليقات

  3. حفظ الله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده. والسلطات المحلية التي تسابق الزمن من اجل إعادة التيار الكهربائي المنقطع..

  4. الحمد لله المساعدات الإنسانية توافدت من الخارج والداخل لإعادة إعمار المنازل المتضررة..

  6. ما تكون هذه الأخبار الزائفة الا من الأعداء المعروفين بعدائهم لنا من اعلامهم المخابراتي. يجب تنبه هذه الأخبار الكآذبة ليس فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل حتى عبر قنوات التلفزة.

  7. جهود فرق الإنقاذ من أجل فك القرى والمسالك الوعرة من مخلفات الزلزال لإعادة الحياة كما كانت سابقا..

  8. رسالة الى السيد حموشي عبداللطيف و محمد حرامو القيادة العليا للدرك الملكي إعطاء اوامرهم من أجل القبض على مروجي الأخبار الكاذبة..

  10. يجب معاقبة كل من ينشر الأخبار الزاءفة ومن يستغل ظروف معينة لتمرير مغالطات وأكاذيب يستغلها أعداء وطننا الحبيب.

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