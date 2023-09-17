تارودانت.. حملة طبية لفائدة المتضررين من الزلزال

هبة بريس

تم يومي السبت والأحد، بدوار أيت الطالب التابع لجماعة تمالوكت (إقليم تارودانت)، تنظيم حملة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب الإقليم.

وتندرج هذه القافلة الطبية، في إطار الجهود المبذولة من أجل تعبئة كافة الموارد البشرية الضرورية والوسائل اللوجستية للاستجابة لحاجيات الساكنة المتضررة من الزلزال.

واستفاد من خدمات هذه المبادرة المنظمة في إطار شراكة بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، وبتعاون مع السلطات المحلية وجماعة تمالوكت، 800 شخص.

وبالمناسبة، قال عبد اللطيف المعمري، المدير التنفيذي للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، إن هذه الحملة الطبية التي أشرف عليها طاقم طبي مختص، تأتي لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية، للساكنة المحلية.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، بمجرد وقوع الزلزال، قامت بخلق مجموعة استعجالية للتدخل في المناطق المنكوبة، والتي أشرفت على توجيه المساعدات للمناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.

وأشار، إلى أن القافلة الطبية ضمت مجموعة من التخصصات الطبية من قبيل طب الأطفال، وجراحة العظام والمفاصل والطب العام، وطب النساء، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال والنساء، ،مؤكدا أن الجمعية تسعى إلى تعزيز ثقافة التضامن والتآزر والعيش، من خلال توزيع أفرشة وملابس، وأدوية وحليب الأطفال.

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