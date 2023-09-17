دون تحديد مبلغ المساهمة ..” التوحيد والإصلاح ” تساهم في صندوق الزلزال

2023-09-17 / 16:37
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هبة بريس _ الرباط

قرر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح المساهمة في “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال” دون أن يحدد المكتب التنفيذي مبلغ المساهمة

ودعا أعضاء الحركة وكافة المغاربة إلى تجسيد مزيد من التضامن والتكافل من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مجددا الشكر للهيئات الرسمية والشعبية الخارجية لِما عبرت عنه من تضامن ومواساة، ولِما قدمه العديد منها من دعم ومساعدات

وعبر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عن اعتزازه بقيم الصبر والاحتساب، والإيمان والقناعة التي عبر عنها المغاربة في المناطق المنكوبة.

وثمن المكتب في بلاغ له عقب اجتماعه العادي يوم السبت 16 شتنبر 2023 حملة التضامن والتآزر التي عبر عنها المغاربة ملكا وشعبا، ودعا إلى مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لحفظ كرامة المغاربة.

الاجتماع كان فرصة أيضا لتجديد الحركة تعازيها الصادقة للشعب الليبي الشقيق على إثر الإعصار المدمر، داعية المنتظم الدولي وخاصة الدول العربية والإسلامية إلى إغاثة الليبيين لتجاوز هذه الكارثة.

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تعليق واحد

  1. طبعا سيقول لك قائل اسلامي ان عدم تحديد المبلغ من تجنب الرياء. لكن الحقيقة أنه سيكون أكيدا مبلغا هزيلا. لو كان غير ذلك لطبلوا له.

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