زلزال الحوز ..”الاشتراكي الموحد”يدعو للحفاظ على التراث المعماري لمدينة مراكش

هبة بريس _ الرباط

قال المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد إن ” التعاطي مع ما أسفر عنه الزلزال لا ينبغي أن يكون فقط ظرفيا”

واصدر الحزب أعلاه بلاغا له يقول فيه إن إنجاز المهام المطلوبة يستلزم النفس الطويل مع وضع استراتيجية محكمة، وتحديد الأولويات لتوفير كافة الحاجيات والمتطلبات التي يمكن أن تساعد على مواجهة الأوضاع القادمة، وعلى رأسها إنقاذ الأيتام من الضياع و الإسراع بإعادة التمدرس.

وطالب الحزب بالحفاظ على التراث المعماري لمدينة مراكش و الدواوير المنتشرة في مختلف الأقاليم و المناطق المتضررة من الزلزال، وإعادة الإعمار عبر إشراك مهندسي المملكة لكي يضعوا تصاميم عصرية للدواوير.

وشدد على ضرورة الحفاظ على جمالية المساكن العتيقة و العمل على تحصينها و تحديث بنائها مع توفير الخدمات العمومية والبنيات التحتية وشبكات الكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير و مختلف المصالح و المرافق الأساسية و فكّ العزلة على المناطق النائية.

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