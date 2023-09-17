يطاليا..مصرع فتاة في تحطم طائرة عسكرية لـ القوات الجوية

2023-09-17 / 14:12
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن طائرة تابعة لفريق فريتشي تريكولوري الإيطالي للعروض الإستعراضية تحطمت خلال تدريب خارج مدينة تورينو شمال إيطاليا، مما أسفر عن مقتل طفل على الأرض.

وبحسب ما ورد اصطدمت الطائرة أو أجزاء من الطائرة بسيارة تقل عائلة، مما أدى إلى مقتل فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، أن طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات ووالديه يعالجون من الحروق. وقفز الطيار من الطائرة وورد أنه أصيب بحروق.

وبحسب ما ورد وقع الحادث بعد إقلاعها من مطار تورينو كازيلي، ولم ترد أنباء فورية عن حالة الطيار أو سبب الحادث.

يعد فريق فريتشي تريكولوري هو الفريق الأول في إيطاليا من الطيارين الإستعراضيين، وهو جزء من القوات الجوية الإيطالية. وعادةً ما يقومون بتحليقات جوية مثيرة في الأحداث ذات الأهمية الوطنية. كان الفريق يستعد لعرض يوم الأحد.

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