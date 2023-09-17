شيشاوة.. الوصول إلى عائلتين كانوا محاصرين في منطقة جبلية وعرة

هبة بريس

مكنت الجهود المتضافرة للسلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي من العثور على عائلتين مكونتين من 8 أفراد، كانوا قد قضوا أكثر من يومين محاصرين في منطقة جبلية تقع بين تيكوكا وايمي ندونيت بإقليم شيشاوة.

و تمكنت عناصر القوات الخاصة من الوصول الى العائلتين برا، استجابة لنداء استغاثة، وإمدادهم بالمساعدات اللازمة من مؤن وأغطية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية والمكوث معهم في عين المكان تحسبا لنداءات إغاثة أخرى يمكن أن تسجل بهذه المناطق الجبلية الوعرة.

وقد تم العثور على المفقودين بعد عمليات بحث وتمشيط للمنطقة الشاسعة عبر تسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجيستية المتوفرة من مروحيات عسكرية وتقنيات رصد حديثة لإنجاح العملية.

ويجدر التذكير أنه قد تم صباح يوم السبت 16 شتنبر إمداد 5 رعاة كانوا مفقودين ومحاصرين في منطقة جبلية شاسعة تقع بين أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة، بالمساعدات اللازمة من مؤن وأغطية وأدوية، كما تم تقديم المساعدة الطبية اللازمة، وذلك بعد عملية بحث وتمشيط طويلة في تضاريس وعرة.

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