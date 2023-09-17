كأس العالم 2030.. لجنة الترشح الإسبانية المغربية البرتغالية تنعقد للمرة الأولى

2023-09-17 / 12:37
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هبة بريس

عقدت اللجنة الثلاثية للترشح لكأس العام 2030 في لاس روزاس بإسبانيا، برئاسة بيدرو روشا رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاسباني لكرة القدم، وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وفيرناندو غوميز رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وخلال هذا الاجتماع أعرب بيدرو روشا رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم، عن سعادته لانضمام المغرب لهذا الملف والذي يشكل دعامة كبيرة في نجاحه خلال الجمعية العمومية للفيفا شهر دجنبر 2024، مبرزا الدور الكبير في نجاح مشروع كأس العالم 2030 بانضمام المغرب الي فرق العمل وهو ما سيعطي قوة كبيرة لتحقيق الهدف.

من جهته أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على وعيه بالمسؤولية الكبيرة التي يتحملها الجميع أمام فرصة تاريخية كبيرة لتظافر الجهود إلى جانب فريق احترافي يعمل بكل جد ومثابرة من أجل الوصول إلى الهدف، معتبرا أنه شرف كبير أن يكون المغرب طرفا في هذا الترشيح القوي والهام.

من جانبه قدم فيرناندو غوميز رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قراءة في الملف في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن العمل الاحترافي المشترك والذي سيكون محطة كبرى للظفر باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل يوم 4 أكتوبر بالرباط، بحضور رئيسي الاتحادين الإسباني والبرتغالي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

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