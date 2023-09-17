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نشرة إنذارية .. زخات رعدية مصحوبة بالبرد وتطاير الغبار

2023-09-17 / 12:30
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات مطرية رعدية قوية مصحوبة بالبرد وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الزخات المطرية المصحوبة بالبرد (25 – 35 ملم) مرتقبة بكل من كرسيف وبركان والناظور ووجدة-أنجاد وتاوريرت وصفرو، وذلك ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، وإلى غاية الحادية عشرة ليلا .

وبحسب المديرية، فإنه ي توقع أيضا، أن تهب رياح قوية مع تطاير الغبار (75 – 85 كلم/س)، بأقاليم جرادة وتاوريرت وفكيك وبولمان، وذلك ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، وإلى غاية السابعة مساء.

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