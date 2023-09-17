Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during the G77+ China summit in Havana, Cuba, September 16, 2023. REUTERS/Alexandre Meneghini

قمة مجموعة الـ77 …دعوة إلى مواجهة الدول الغنية

2023-09-17 / 12:13
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هبة بريس

اختتمت مجموعة الـ77+الصين، السبت، قمتها في هافانا بالدعوة إلى “الوحدة” بمواجهة الدول الغنية، فيما حض الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على تصعيد “المطالب” على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة.

وقال لولا إن “الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة. الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية تفقد من مصداقيتهم. يجب ألا ننقسم”.

وتابع لولا الذي يترأس أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية “علينا تعزيز مطالبنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة”، في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية.

ورأى أن “الثورة الرقمية” و”التحول في مجال الطاقة” هما “تغييران رئيسيان جاريان”.

وبدأت قمة “مجموعة الـ77 والصين”، الجمعة، في هافانا بمشاركة نحو مئة دولة من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، تمثل 80 في المئة من سكان العالم.

والمجموعة التي أنشأتها 77 دولة في 1946، تضم حاليا 134 دولة وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي.

وحضر ممثلون من نحو مئة دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية، وموضوعها “دور العلم والتكنولوجيا والابتكار” في التنمية.

ومن بين المشاركين نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة، ومنهم الرؤساء الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والكولومبي غوستافو بيترو، والأنغولي جواو لورنسو، والرواندي بول كاغامي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما حضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

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