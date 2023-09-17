ميناء العرائش .. إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء العرائش بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و285 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم محلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة والتفتيش أسفرت عن حجز 90 رزمة من مخدر الشيرا مخبأة بعناية داخل مقطورة شاحنة لنقل الأسماك، تزن ثلاثة أطنان و285 كيلوغراما. كما مكنت إجراءات البحث من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 44 و54 سنة، يشتبه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية، وفق المصدر ذاته، في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية

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