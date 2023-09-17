” لوطوروت ” تعلن إضطرابات في حركة السير بين البيضاءو برشيد

هبة بريس _ الرباط

سيعرف المحور الطرقي الرابط بين الدار البيضاء وبرشيد عبر الطريق السيار، اضطرابات مؤقتة في حركة السير. وذلك في إطار تثليث الطريق بين المدينتين.

وأكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عبر بلاغ تتوفر “هبة بريس ” على نسخة منه: أنه في إطار مشروع تثليث الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد، تنهي الشركة إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد. بأنها ستقوم بأشغال تثبيت الجسر الجديد لبدال بوسكورة، المتواجد عند النقطة الكيلومترية 7+500 من الفترة الممتدة من 18 إلى 21 شتنبر2023، خلال الليل ( من الساعة23h إلى الساعة h06 ).

وأضاف البلاغ أن حركة السير ستعرف في كلا الاتجاهين على مستوى بدال بوسكورة، اضطرابات مؤقتة. سيتم خلالها تحويل حركة السير إلى ممرّات الولوج وممرّات الخروج للبدال.

وقد عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة. من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير. مقدمة الاعتدار عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

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