عثمان الكومري بطلا لسباق ماراطون “سيدني”

2023-09-17 / 10:27
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هبة بريس

فاز عثمان الكومري، العداء المغربي، بسباق ماراطون مدينة سيدني الأسترالية، الأحد 17 شتنبر 2023، عقب حلوله في المركز الأول

واحتل عثمان الكومري المركز الأول بتوقيت ساعتين و8 دقائق و20 ثانية، متبوعا، في المركز الثاني، بالكيني لابان كيبنجيتش كورير بتوقيت ساعتين و8 دقائق و43 ثانية، ثم الإثيوبي جيتانه مولا تاميري في المركز الثالث بتوقيت ساعتين و11 دقيقة و22 ثانية

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تعليق واحد

  1. ما شاء الله على هذا العداء المغربي.ان شاء الله بالتوفيق ولبسداد له في المحطات القادمة ليصبح ان شاء الله بطلا للغالم.
    هل هو ابن او من عائلة العداء المغربي العالمي السابق عبد الرحيم الكومري ؟

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