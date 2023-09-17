م..قتل 14 شخصا جراء تحطم طائرة صغيرة في البرازيل
هبة بريس _ وكالات
قتل مالا يقل عن 14 شخصا إثر تحطم طائرة صغيرة يوم السبت في بارسيلوس، مدينة داخلية في ولاية الأمازون شمالي البرازيل.
وقال حاكم ولاية الأمازون ويلسون ليما في مؤتمر صحافي إن جميع من كانوا على متن الطائرة هم سائحون كانوا في رحلة صيد أسماك، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن جميع السائحين من البرازيليين.
ووفقا للتقارير فقد واجه الطيار صعوبة في العثور على مدرج للهبوط في بارسيلوس، وقال عمدة المدينة إدسون مينديز، إن فرق الدفاع المدني عثرت على 14 جثة، من بينها 12 راكبا علاوة على الطيار ومساعده.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمهم..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
نسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة..
على شركات الطيران مراقبة وفحص المحركات قبل انطلاق السفر..
اللهم اغفر لهم وارحمهم يآرب العالمين..
الرحمة والمغفرة لهم يآرب العالمين..
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يارب..
اللهم ارزق ذويهم الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم اغفر وارحم الموتى..
تعازينا الحارة للشعب البرازيلي الشقيق ..